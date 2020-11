Pompei, ecco una nuova e straordinaria scoperta (Di sabato 21 novembre 2020) Nonostante l’area archeologica di Pompei fosse chiusa, archeologi, ricercatori ma anche inquirenti durante il lockdown hanno lavorato per scoprire nuove cose e anche per proteggere i beni del parco. Infatti, come spiega Silvia Lambertucci, intervistata dall’Ansa, carabinieri, procura di Torre Annunziata e l’amministrazione del parco presidiano un’area soggetta a furti di tombaroli e che è ricca di elementi archeologici da tutelare. Pompei, due nuove storie da raccontare La nuova scoperta riguarda due uomini, un quarantenne forse proprietario di una delle ville fuori la città ma a pochi passi dalle mura di Pompei, e il suo schiavo tra i diciotto e i vent’anni fortemente provato dalla vita. Gli archeologi hanno usato la tecnica dei calchi di gesso per ricostruire perfettamente i loro resti, la ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020) Nonostante l’area archeologica difosse chiusa, archeologi, ricercatori ma anche inquirenti durante il lockdown hanno lavorato per scoprire nuove cose e anche per proteggere i beni del parco. Infatti, come spiega Silvia Lambertucci, intervistata dall’Ansa, carabinieri, procura di Torre Annunziata e l’amministrazione del parco presidiano un’area soggetta a furti di tombaroli e che è ricca di elementi archeologici da tutelare., due nuove storie da raccontare Lariguarda due uomini, un quarantenne forse proprietario di una delle ville fuori la città ma a pochi passi dalle mura di, e il suo schiavo tra i diciotto e i vent’anni fortemente provato dalla vita. Gli archeologi hanno usato la tecnica dei calchi di gesso per ricostruire perfettamente i loro resti, la ...

I corpi di due antichi pompeiani travolti dalla furia dell`eruzione del 79 d.C. sono riemersi dalle ceneri grazie alla tecnica dei calchi in gesso. La scoperta è avvenuta in questi giorni durante l`attività di scavo.

