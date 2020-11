Covid, il vaccino dovrebbe essere obbligatorio? Marco Travaglio: “Assolutamente no” (Di sabato 21 novembre 2020) Covid vaccino dovrebbe essere obbligatorio? Buone notizie arrivano in questi giorni da diverse case farmaceutiche, che stanno perfezionando un vaccino anti-Covid. Quando il farmaco sarà disponibile, sarà necessario definire se quest’ultimo sarà o no obbligatorio. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il vaccino non dovrebbe essere obbligatorio. Dal Governo invece arrivano opinioni contrastanti. >>Guillermo Mariotto scatenato: «Sono stato una gran migno**a. Anni d’oro, non c’era l’Aids» Covid vaccino obbligatorio? Il no di Travaglio Ieri sera 20 novembre è ... Leggi su urbanpost (Di sabato 21 novembre 2020)? Buone notizie arrivano in questi giorni da diverse case farmaceutiche, che stanno perfezionando unanti-. Quando il farmaco sarà disponibile, sarà necessario definire se quest’ultimo sarà o no. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, ilnon. Dal Governo invece arrivano opinioni contrastanti. >>Guillermo Mariotto scatenato: «Sono stato una gran migno**a. Anni d’oro, non c’era l’Aids»? Il no diIeri sera 20 novembre è ...

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - chetempochefa : “La mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moderna (che sembra funzionare… - mauriziomol : RT @chiccotesta: 20 anni per avere un vaccino contro la polio, 9 per quello contro il morbillo , 1 per il vaccino contro COVID. Continuo a… - ottovanz : RT @chiccotesta: 20 anni per avere un vaccino contro la polio, 9 per quello contro il morbillo , 1 per il vaccino contro COVID. Continuo a… -