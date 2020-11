Artena | una lunga storia arroccata sui monti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Per la rubrica Hidden Place andiamo ada soli 30 km da Roma nell’alta valle del fiume Sacco. Il paese è arroccato sulla propaggine deiLepini. Le case arroccate sulle pendici sono separate solo da strette mulattiere, dove le macchine non possono circolare. Il paese si configura quindi come una grande isola pedonale.Scavi archeologici compiuti già attorno al 1930 nei pressi del paese hanno rinvenuto l’esistenza di una città d’origine preromana. Infatti imponenti mura ciclopiche e altri reperti straordinari sono stato datati anteriormente all’VIII° sec. A.C., quindi a prima della fondazione di Roma. Sulla base di questi ritrovamenti e in base agli scritti dello storico latino Tito Livio che pone la città tra Ecetra e Ferentino, si identificò questo sito con l’antica città di, prima ...