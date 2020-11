Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 14:10 (Di venerdì 20 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in recovery Plan di Rita entro i tempi stabiliti stiamo lavorando con grande intensità e siamo in una interlocuzione con la Commissione Europea come altri paesi nessun paese ha presentato il piano finale stanno tutti lavorando per la commissione per affinare i getti Noi stiamo facendo piuttosto intensamente lo ha detto il ministro dell’economia Gualtieri ribadendo che negoziato europeo per superare i 20 di Ungheria e Polonia può risolversi a dicembre al consiglio dei ministri di oggi altre 1,314 miliardi nel fondo che consente di finanziare Ristori in automatico le regioni che peggiorano di fascia nelle misure di contenimento del virus Forza Italia dialogo responsabile sullo spostamento ma non è un allargamento sulla maggiore in Italia già prima dell’emergenza Sanitaria ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in recovery Plan di Rita entro i tempi stabiliti stiamo lavorando con grande intensità e siamo in una interlocuzione con la Commissione Europea come altri paesi nessun paese ha presentato il piano finale stanno tutti lavorando per la commissione per affinare i getti Noi stiamo facendo piuttosto intensamente lo ha detto il ministro dell’economia Gualtieri ribadendo che negoziato europeo per superare i 20 di Ungheria e Polonia può risolversi a dicembre al consiglio dei ministri di oggi altre 1,314 miliardi nel fondo che consente di finanziare Ristori in automatico le regioni che peggiorano di fascia nelle misure di contenimento del virus Forza Italia dialogo responsabile sullo spostamento ma non è un allargamento sulla maggiore in Italia già prima dell’emergenza Sanitaria ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 34.282 i nuovi casi e 753 i morti nelle ultime 24 ore #ANSA - Corriere : L’Oms sconsiglia il remdesivir: «Non è indicato per i ricoverati» - tempostretto : Un nuovo articolo: (Rifiuti, via libera della Regione alla proroga per altri 4 mesi in 13 comuni jonici) è stato pu… - wam_the : Avellino news: le ultime notizie di oggi 20 novembre 2020 - tempostretto : Un nuovo articolo: (Un tappeto di foglie secche sul viale Regina Elena) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ulti… -