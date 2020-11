Il riconteggio in Georgia conferma la vittoria di Biden ma Trump non molla (Di venerdì 20 novembre 2020) Un paese spaccato con numeri spaventosi di nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore i morti sono stati 2.200, mentre i nuovi positivi oltre 200 mila. Deciso il coprifuoco notturno in California Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 novembre 2020) Un paese spaccato con numeri spaventosi di nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore i morti sono stati 2.200, mentre i nuovi positivi oltre 200 mila. Deciso il coprifuoco notturno in California

