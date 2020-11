Diego Godin positivo al Covid. Nandez non convocato per precauzione (Di venerdì 20 novembre 2020) Il focolaio Covid che è esploso in casa Uruguay ha colpito anche Diego Godin. Questo il comunicato del Cagliari. “Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi controlli sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Diego Godín: il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali”. Il test al quale è stato sottoposto Nahitan Nández, anche lui ritornato ieri dall’Uruguay, è risultato negativo. Il Cagliari non lo convoca per la Juventus per precauzione. In apprensione ora anche Juventus e Fiorentina con Bentancur e Caceres che erano nel ritiro dell’Uruguay e che ora attendono l’esito ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Il focolaioche è esploso in casa Uruguay ha colpito anche. Questo il comunicato del Cagliari. “Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi controlli sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al-19 diGodín: il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali”. Il test al quale è stato sottoposto Nahitan Nández, anche lui ritornato ieri dall’Uruguay, è risultato negativo. Il Cagliari non lo convoca per la Juventus per. In apprensione ora anche Juventus e Fiorentina con Bentancur e Caceres che erano nel ritiro dell’Uruguay e che ora attendono l’esito ...

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 CAGLIARI, DIEGO GODIN POSITIVO AL CORONAVIRUS IN ISOLAMENTO ANCHE NAHITAN NANDEZ - fradelpunt4 : RT @sportface2016: +++#Cagliari, Diego #Godin positivo al #COVID19. #Nandez non convocato per precauzione, salteranno la #Juventus+++ #Urug… - infoitsport : Diego Godin positivo al Covid-19: il comunicato del Cagliari. Nandez negativo ma non convocato - infoitsport : Diego Godín è positivo al Covid: l'annuncio del Cagliari - Fraboys69 : RT @sportface2016: +++#Cagliari, Diego #Godin positivo al #COVID19. #Nandez non convocato per precauzione, salteranno la #Juventus+++ #Urug… -