Covid: in Lombardia superate le 20mila vittime (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - MILANO, 19 NOV - Con 165 nuove vittime, la Lombardia supera i 20 mila decessi per Covid da inizio pandemia, per un totale di 20.015 deceduti. Diminuisce, come anticipato dal presidente della ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - MILANO, 19 NOV - Con 165 nuove, lasupera i 20 mila decessi perda inizio pandemia, per un totale di 20.015 deceduti. Diminuisce, come anticipato dal presidente della ...

RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimess… - EleonoraEvi : Incredibile ma vero in piena emergenza #COVID la #Lega chiede la riapertura della #caccia in Lombardia e Piemonte.… - Tg3web : Ancora quasi 200 morti in Lombardia. Sempre critica la situazione degli ospedali, con la Regione che continua a chi… - Domenic12855854 : RT @Pgreco_: Covid 19 novembre. Solo 42 persone in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi crollano a 106. Non siamo nel week end, i… - BMusolino : RT @Pgreco_: Covid 19 novembre. Solo 42 persone in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi crollano a 106. Non siamo nel week end, i… -