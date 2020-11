Alcuni fan del reality sono andati sotto il loft di Cinecittà per urlare alla concorrente (Di giovedì 19 novembre 2020) Gf Vip: le urla per Elisabetta Gregoraci sul presunto contratto con Briatore. Gf Vip, urla fuori la casa per Elisabetta Gregoraci su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Gf Vip: le urla per Elisabetta Gregoraci sul presunto contratto con Briatore. Gf Vip, urla fuori la casa per Elisabetta Gregoraci su Notizie.it.

zanna17222792 : @GF_VIP_5 No Tesoro non voglio generalizzare ahahah anche io trovo che QueenB sia una grande per la musica. Ma trov… - GirovagaC : @Giada03112915 @viperlando #GFVIP Io da fan di Tommaso mi incazzo quando lo criticano e non per fanatismo. È che mo… - Alessia25515063 : @Ausilia15895875 Alcuni fan di oppini inneggiano alla squalifica di selvaggia perche al di fuori della casa aveva f… - ohnopazzesco : @zerowidee Amo io già nera perché le fan di alcuni inizieranno a lamentarsi di questa cosa,ieri invece che stava ma… - nicolaprochilo : Alcuni disinformatori italiani si sono messi a tradurre, malamente, messaggi bufala che arrivano dall'Europa dell'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni fan Alcuni fan di Star Wars hanno creato una vera spada laser Lega Nerd Elvis Presley, il suo barbiere ha venduto una sua ciocca ad un prezzo assurdo

Elvis Presley è stata una leggenda della musica a livello mondiale. Amato dalle donne e idolatrato dagli uomini era un’icona non solo nella scena musicale ma anche nello stile. Era un abile ballerino ...

Metallica, Lars Ulrich: “Non mi interessano le critiche su come suono la batteria, non devo dimostrare più nulla”

Il musicista parla del suo rapporto con i media e di come ha affrontato i commenti negativi sulle sue abilità come batterista ...

Elvis Presley è stata una leggenda della musica a livello mondiale. Amato dalle donne e idolatrato dagli uomini era un’icona non solo nella scena musicale ma anche nello stile. Era un abile ballerino ...Il musicista parla del suo rapporto con i media e di come ha affrontato i commenti negativi sulle sue abilità come batterista ...