Napoli, de Magistris bocciato dal Pd: "Non voteremo il bilancio" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Partito Democratico di Napoli incontra il sindaco Luigi de Magistris. Oggi una delegazione composta dal segretario metropolitano Marco Sarracino, il presidente Paolo Mancuso, e i consiglieri comunali Aniello Esposito, Salvatore Madonna e Federico Arienzo, ha incontrato Luigi de Magistris. Per ribadire al primo cittadino la conferma del voto contrario al bilancio di previsione nel prossimo Consiglio comunale. «La città – spiegano dal Pd napoletano – vive uno stato di grandi fibrillazioni e di difficoltà che abbiamo denunciato durante i nove anni in cui il Pd è stato opposizione a questa amministrazione. Il bilancio che la maggioranza intende approvare, non pone alcun tipo di rimedio questa situazione. Per questo motivo riteniamo di confermare la linea già concordata con tutto ...

