"È gay". Giù la maschera, bomba e veleno sul concorrente del GfVip: "Che degrado" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Soltanto ieri, martedì 17 novembre, Alfonso Signorini nel corso del programma-web Casa Chi ha svelato di aver scelto il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, il reality che conduce su Canale 5. "È un bel ragazzo, compirà 30 anni a breve e Tommaso Zorzi lo riempie di like sui social", svela il conduttore. Di chi si tratta? Mistero, ma soltanto per qualche ora. Infatti Amedeo Venza ha rilanciato sui social il nome del concorrente che starebbe per entrare nella casa: "Lui si chiama Salvatore e sarebbe il famoso ragazzo che Tommaso riempirebbe di like sui social. Dovrebbe essere lui a entrare nell casa del GfVip", taglia corto Venza. Ma lui chi? Presto detto: si tratterebbe di Salvatore Vita, gay dichiarato, anni fa accostato a Uomini e Donne come papabile primo tronista omosessuale, ma la sua partecipazione al dating-show poi era ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Soltanto ieri, martedì 17 novembre, Alfonso Signorini nel corso del programma-web Casa Chi ha svelato di aver scelto il nuovodel Grande Fratello Vip, il reality che conduce su Canale 5. "È un bel ragazzo, compirà 30 anni a breve e Tommaso Zorzi lo riempie di like sui social", svela il conduttore. Di chi si tratta? Mistero, ma soltanto per qualche ora. Infatti Amedeo Venza ha rilanciato sui social il nome delche starebbe per entrare nella casa: "Lui si chiama Salvatore e sarebbe il famoso ragazzo che Tommaso riempirebbe di like sui social. Dovrebbe essere lui a entrare nell casa del", taglia corto Venza. Ma lui chi? Presto detto: si tratterebbe di Salvatore Vita, gay dichiarato, anni fa accostato a Uomini e Donne come papabile primo tronista omosessuale, ma la sua partecipazione al dating-show poi era ...

