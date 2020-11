La nota della Cisl FP: ” Scafati al collasso senza organico e filtri sui percorsi” (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Se non sia adeguano gli organici e non si garantiscono i percorsi allora nessun argine è possibile poiché non esistono i filtri”. E’ quanto denuncia in una nota il segretario provinciale della Cisl Fp, Pietro Antonacchio. “Al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Scafati ci sono tre infermieri a turno e tutti i pazienti sono in ventilazione meccanica forzata, non sedati e quindi di non facile assistenza in quanto non sopportano le mascherine e tentano di continuo di rimuoverle desaturando, per la qual cosa si richiede un intervento costante ed immediato degli operatori sanitari, per non pregiudicare lo stato di salute precario dell’utente– scrive in una nota il sindacalista- La ASL mostrando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Se non sia adeguano gli organici e non si garantiscono i percorsi allora nessun argine è possibile poiché non esistono i”. E’ quanto denuncia in unail segretario provincialeFp, Pietro Antonacchio. “Al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero dici sono tre infermieri a turno e tutti i pazienti sono in ventilazione meccanica forzata, non sedati e quindi di non facile assistenza in quanto non sopportano le mascherine e tentano di continuo di rimuoverle desaturando, per la qual cosa si richiede un intervento costante ed immediato degli operatori sanitari, per non pregiudicare lo stato di salute precario dell’utente– scrive in unail sindacalista- La ASL mostrando ...

