"Il Collegio 5", la quarta puntata: arrivano le pagelle di metà corso e due nuovi studenti (Di martedì 17 novembre 2020) Nuova settimana, nuove avventure dal 1992. Siamo arrivati al quarto episodio di Il Collegio 5, in onda questa sera alle 21.20 sempre su Rai2. Questa settimana è per molti il momento della resa dei conti: saranno distribuite le temibilissime pagelle di metà corso. E se il conflitto con l'autorità rimane, ci sono comunque in programma attimi di svago, come la realizzazione di un videoclip sulla hit anni Novanta Ci vuole un fisico bestiale e la gita ad Anagni. Intanto Il Collegio 5 continua a riscuotere successo nel pubblico di giovanissimi (e non più giovanissimi), con ascolti che mantengono una buona media di 2,5 milioni di telespettatori. Merito della simpatia dei ragazzi, di un format riuscito, ma anche del corpo docenti. Con inevitabili preferenze.

