Nella regione contesa del Nagorno Karabakh si è assistito al compimento dell'ultimo capolavoro diplomatico del Cremlino. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev hanno accettato un accordo di cessate il fuoco di elaborazione russa che accontenta Baku e Ankara, punisce il governo di Yerevan e riporta Mosca a vigilare sul … L'asse russo-turco alla prova di panturchismo e Stati Uniti

