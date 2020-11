Nuovo Dpcm, ecco perché il premier Conte aspetta a firmare: possibili novità per la scuola (Di martedì 3 novembre 2020) Il Nuovo Dpcm Conte dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il presidente del Consiglio nel corso della giornata di ieri, 2 novembre 2020, ha anticipato alla Camera le misure più stringenti pensate dall’esecutivo, col supporto del comitato tecnico scientifico, per Contenere l’emergenza Covid. Tanti si chiedono che ne sarà della scuola: chiusura totale? Dad al 100% per ogni ordine e grado? L’ipotesi di fare lezioni online anche in seconda e terza media è scemata con il levar del sole. L’indiscrezione circolata a Montecitorio sin dalle prime ore del mattino si è sgonfiata come una bolla di sapone, con buona pace della ministra Azzolina. leggi anche l’articolo —> Nuovo Dpcm, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 3 novembre 2020) Ildovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il presidente del Consiglio nel corso della giornata di ieri, 2 novembre 2020, ha anticipato alla Camera le misure più stringenti pensate dall’esecutivo, col supporto del comitato tecnico scientifico, pernere l’emergenza Covid. Tanti si chiedono che ne sarà della: chiusura totale? Dad al 100% per ogni ordine e grado? L’ipotesi di fare lezioni online anche in seconda e terza media è scemata con il levar del sole. L’indiscrezione circolata a Montecitorio sin dalle prime ore del mattino si è sgonfiata come una bolla di sapone, con buona pace della ministra Azzolina. leggi anche l’articolo —>, ...

