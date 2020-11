Uilp: anziani non vanno isolati, sono importante risorsa sociale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “Stando ai dati della Regione possiamo notare, purtroppo, come anche qui nel Lazio si evidenzi il trend negativo del resto del Paese, che registra un aumento di decessi soprattutto tra gli over65.” “Fortunatamente pero’ questa tendenza non fotografa ancora una situazione del tutto critica nella nostra regione, ma e’ proprio questo il momento di tener ben centrato il focus sulla situazione dei nostri anziani considerato che le proiezioni sottolineano come la curva dei contagi possa infatti impennarsi in qualsiasi momento”. Lo dichiara il Segretario generale Uilp Lazio Oscar Capobianco. “I nostri anziani- aggiunge il Segretario generale Uilp Lazio- sono la categoria piu’ vulnerabile non solo perche’ piu’ esposti al rischio contagio, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “Stando ai dati della Regione possiamo notare, purtroppo, come anche qui nel Lazio si evidenzi il trend negativo del resto del Paese, che registra un aumento di decessi soprattutto tra gli over65.” “Fortunatamente pero’ questa tendenza non fotografa ancora una situazione del tutto critica nella nostra regione, ma e’ proprio questo il momento di tener ben centrato il focus sulla situazione dei nostriconsiderato che le proiezioni sottolineano come la curva dei contagi possa infatti impennarsi in qualsiasi momento”. Lo dichiara il Segretario generaleLazio Oscar Capobianco. “I nostri- aggiunge il Segretario generaleLazio-la categoria piu’ vulnerabile non solo perche’ piu’ esposti al rischio contagio, ...

