Catania, guariti i quattro positivi al Covid-19 (Di lunedì 2 novembre 2020) Con questa nota, il Catania ha reso noto “che la più recente serie di tamponi non ha evidenziato alcuna positività al Covid-19 tra tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori del club. È stata riscontrata, in particolare, l’avvenuta guarigione delle quattro persone precedentemente contagiate. Il calciatore Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca si sottoporrà pertanto da domani agli accertamenti previsti, secondo il protocollo vigente.” Foto: sito Catania L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Con questa nota, ilha reso noto “che la più recente serie di tamponi non ha evidenziato alcunatà al-19 tra tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori del club. È stata riscontrata, in particolare, l’avvenuta guarigione dellepersone precedentemente contagiate. Il calciatore Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca si sottoporrà pertanto da domani agli accertamenti previsti, secondo il protocollo vigente.” Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

