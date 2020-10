Inter-Parma oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 31 ottobre 2020) A San Siro l’Inter ospita il Parma nella sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I nerazzurri dopo aver giocato in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk in settimana, sono pronti a rigettarsi nella competizione nazionale che al momento li vede al quarto posto. In settimana hanno giocato anche gli emiliani che in Coppa Italia hanno superato il Pescara con un 3-1. Sabato 31 ottobre alle ore 18.00 inizierà la sfida che sarà trasmessa in esclusiva tv su Sky Sport Serie A ed in live streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) A San Siro l’ospita ilnella sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I nerazzurri dopo aver giocato in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk in settimana, sono pronti a rigettarsi nella competizione nazionale che al momento li vede al quarto posto. In settimana hanno giocato anche gli emiliani che in Coppa Italia hanno superato il Pescara con un 3-1. Sabato 31 ottobre alle ore 18.00 inizierà la sfida che sarà trasmessa in esclusiva tv su Sky Sport Serie A ed in livesulla piattaforma di Sky Go.

