Dichiarazione dei redditi | in quanti la presentano e pagano l’Irpef?

(Di sabato 31 ottobre 2020) Itinerari Previdenziali ha pubblicato sul suo sito, la settima indagine dedicata alle entrate fiscali e al finanziamento del welfare. Il suo messaggio twittato e rilanciato anche a seguito dell’analisi di Otto e Mezzo non è rassicurante in un paese che deve affrontare una pandemia ed è chiamata ad enormi sacrifici. “Il 42% dei contribuenti paga il 91% di tutta l’Irpef – l’imposta principale legata proprio alla ricchezza individuale o famigliare – mentre il restante 58% ne versa solo il 9%” Le analisi riguardano soprattutto le dichiarazioni dei2018, si riscontra che a partire dal 2011 ci sia stato un peggioramento dei numeri nonostante una semplificazione delle procedure per presentarla. Ciò è riportato dall’Agenzia delle Entrate che tre settimane fa presentava dati favorevoli ...