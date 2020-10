Uomini e donne, Sammy è sparito | Le bugie dell’ex corteggiatore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sammy, ex corteggiatore di Uomini e donne, è improvvisamente sparito dai social network. Ecco tutte le bugie che ha raccontato. Le cose tra Sammy Hassan e Giovanna Abate non sono andate per il verso giusto. La ragazza ha scelto il corteggiatore mettendoci il cuore, ma la loro relazione è durata pochissimo. Dopo pochi giorni che … L'articolo Uomini e donne, Sammy è sparito Le bugie dell’ex corteggiatore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020), exdi, è improvvisamentedai social network. Ecco tutte leche ha raccontato. Le cose traHassan e Giovanna Abate non sono andate per il verso giusto. La ragazza ha scelto ilmettendoci il cuore, ma la loro relazione è durata pochissimo. Dopo pochi giorni che … L'articoloLedell’exproviene da www.meteoweek.com.

