Coronavirus | l’Iss | «Situazione in rapido peggioramento Piemonte e Lombardia con Rt superiore a 2» – Il monitoraggio

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)L’Istitutodi Sanità (Iss) ha diffuso il consuetosettimanale sull’andamento epidemiologico del. Il primo aspetto preso in esame è quello sull’indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo che va dall’8 al 21 ottobre, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni italiane, in dieci regioni con valori superiori a 1,5. Questo cosa significa? Che l’epidemia in Italia è in «». Come segnala l’Iss, in alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 ...