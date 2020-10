Non basta sfasciare una vetrina, i giovani devono meritarsi la rabbia sociale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il governo ha abolito la socialità ma ha tenuto la rabbia sociale, cioè quel modo di dire che i soldi stanno finendo. Ieri i giornalisti per dare il senso del conflitto di classe senza però nominarlo mai si contendevano la vetrina di Gucci in via Roma, a Torino, vandalizzata durante la notte di proteste contro le chiusure imposte per mitigare la curva dei contagi – e anche quelle imposte per mitigare i guadagni. A protestare in questi giorni sono almeno tre categorie: di giorno nelle piazze ci sono i commercianti, i tassisti, i ristoratori colpiti dalla crisi economica, la piccola borghesia a cui si chiede ulteriori sforzi e nuove chiusure (il plexiglass in cassa non è bastato); la sera gli incappucciati professionisti della protesta e della violenza (frange d’estrema destra, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il governo ha abolito la socialità ma ha tenuto la, cioè quel modo di dire che i soldi stanno finendo. Ieri i giornalisti per dare il senso del conflitto di classe senza però nominarlo mai si contendevano ladi Gucci in via Roma, a Torino, vandalizzata durante la notte di proteste contro le chiusure imposte per mitigare la curva dei contagi – e anche quelle imposte per mitigare i guadagni. A protestare in questi giorni sono almeno tre categorie: di giorno nelle piazze ci sono i commercianti, i tassisti, i ristoratori colpiti dalla crisi economica, la piccola borghesia a cui si chiede ulteriori sforzi e nuove chiusure (il plexiglass in cassa non èto); la sera gli incappucciati professionisti della protesta e della violenza (frange d’estrema destra, ...

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Atlantia: offerta Cdp non basta per esclusiva, avanti il dialogo Agenzia ANSA L'ora seria della serietà. Più consapevolezza e basta distorsioni

Il presidente Mattarella, per ufficio, tiene molti discorsi. Potrebbe perciò esser sfuggita la portata delle parole pronunciate dal Capo dello Stato lunedì 26 ...

Il Bocia condannato a 2.900 euro di multa, il ragazzo che picchiò: ancora non sento da un orecchio

Il capo ultrà dovrà pagare una sanzione per gli schiaffoni a un impiegato che lo vide imbrattare un muro: «Dissi solo “basta”, dopo quella sera sono un po’ meno atalantino» ...

