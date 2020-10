Epic Games Store: ecco i giochi gratis a partire da oggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questa settimana l’Epic Games Store ha reso disponibili gratis dal 29 Ottobre: Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered. Scopriamoli insieme Anche questa settimana lugubre in attesa di Halloween, l’Epic Games Store ci porta due nuovi giochi gratis. L’iniziativa di Epic va avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da oggi 29 Ottobre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videogiochi in tema con il periodo: Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered. Vediamoli nel dettaglio. Blair Witch gratis su Epic Games ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questa settimana l’ha reso disponibilidal 29 Ottobre: Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered. Scopriamoli insieme Anche questa settimana lugubre in attesa di Halloween, l’ci porta due nuovi. L’iniziativa diva avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamentedi grande valore. Da29 Ottobre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videoin tema con il periodo: Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered. Vediamoli nel dettaglio. Blair Witchsu...

Li proverete? Cosa ne pensate dei due nuovi giochi gratis su Epic Games Store? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

