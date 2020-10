Cava de’ Tirreni: in due giorni muoiono madre e figlio positivi al Covid19 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Cava de’ Tirreni piange altre due vittime morte a causa del coronavirus: madre e figlio che muoiono a distanza di poche ore l’uno dall’altra. Dopo la madre Lucia, 86enne venuta a mancare due giorni fa, oggi è morto anche il figlio Gerardo Memoli, 48 anni, dipendente della Metellia Servizi e pistoniere del gruppo Santa Maria del Rovo, la frazione dove viveva con la moglie e due figli. A causa del Covid19, Gerardo era ricoverato all’Ospedale Da Procida di Salerno. Uno striscione con scritto “Ciao Gerry sempre con noi” ed un fiocco nero verde di lutto salutano sulla pagina Facebook dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutode(Sa) –de’piange altre due vittime morte a causa del coronavirus:chea distanza di poche ore l’uno dall’altra. Dopo laLucia, 86enne venuta a mancare duefa, oggi è morto anche ilGerardo Memoli, 48 anni, dipendente della Metellia Servizi e pistoniere del gruppo Santa Maria del Rovo, la frazione dove viveva con la moglie e due figli. A causa del, Gerardo era ricoverato all’Ospedale Da Procida di Salerno. Uno striscione con scritto “Ciao Gerry sempre con noi” ed un fiocco nero verde di lutto salutano sulla pagina Facebook dei ...

