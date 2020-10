Napoli noleggiatori di bus turistici bloccano la città | “Siamo disperati”VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La protesta di una categoria spazzata via dalle misure restrittive emanate dal Governo per combattere l’emergenza Covid19. La mazzata di marzo poi la crisi di un settore ormai in ginocchio. Protestaautobusancora nel vivo della protesta, contro il Governo, contro le misure restrittive, contro una situazione divenuta ormai insostenibile. Questa mattina, a scendere in piazza, sono stati idi autobus, negli ultimi mesi letteralmente martoriati dalla crisi derivante dal primo lockdown e proseguita in tutto il periodo estivo. Gli imprenditori del settore dicono basta, sono stanchi di promesse disattese ed impegni non mantenuti. La situazione è grave ed in questo settore si rischia il collasso. La manifestazione, indetta da ...

