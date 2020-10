Conte: “In manovra ulteriori fondi per il trasporto pubblico locale. Utilizzare bus privati e taxi? Misure già previste” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “L’esigenza di adottare efficaci Misure di contrasto al Covid e quella di garantire la mobilità ha portato alla stesura di linee guida sui trasporti. Il Mit sta intervenendo con un rafforzamento dei controlli e il monitoraggio della domanda in relazione agli orari di scuola e uffici”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione di Raffaella Paita, di Italia viva, sul nuovo Dpcm con le Misure anti-Covid. Gli Enti locali confermano “l’utilizzo di 120 dei 300 milioni a disposizione, che hanno consentito l’utilizzo di 2mila mezzi privati e il rafforzamento di oltre 4mila tratte – ha aggiunto Conte – con i decreti Rilancio e Semplificazione abbiamo anche previsto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “L’esigenza di adottare efficacidi contrasto al Covid e quella di garantire la mobilità ha portato alla stesura di linee guida sui trasporti. Il Mit sta intervenendo con un rafforzamento dei controlli e il monitoraggio della domanda in relazione agli orari di scuola e uffici”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante il question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione di Raffaella Paita, di Italia viva, sul nuovo Dpcm con leanti-Covid. Gli Enti locali confermano “l’utilizzo di 120 dei 300 milioni a disposizione, che hanno consentito l’utilizzo di 2mila mezzie il rafforzamento di oltre 4mila tratte – ha aggiunto– con i decreti Rilancio e Semplificazione abbiamo anche previsto di ...

