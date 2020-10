I saccheggi di Torino a Gucci durante manifestazione e proteste non per forza opera di commercianti

Leggi su bufale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tiene banco stamane la storia deidi, un occasione dellae delleavvenute ieri sera non solo in questa città, ma nelle principali metropoli italiane. In particolare, è diventato virale nelle ultime ore il video che ci mostra alcuni ragazzi rompere le vetrine di un negozio, portando via parte della merce esposta. Un episodio senza ombra di dubbio da condannare, che ha gettato non poche ombre sulle reali motivazioni di coloro che stanno facendo “rumore” in seguito ai recenti DPCM. I responsabili deidileUn po’ come avvenuto a Napoli venerdì scorso, stando all’approfondimento che ...