Dl ristori | Conte | ' firmato Dpcm solo con risorse certe per categorie colpite'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Capisco la sofferenza di tutte le categorie. Ho firmato il Dpcm solo quando sono stato sicuro che ci sarebbero state le risorse per il vostro mondo e per le altre categorie coinvolte". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con i rappresentanti di palestre e piscine tutt'ora in corso.

