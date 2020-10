Selvaggia Roma al GfVip, Eliana Michelazzo avverte: “Servono i lucchetti” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Guerra a distanza tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo: mentre la prima sta per fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà, la sua ex agente ed amica pubblica delle stories piuttosto pungenti. Il GfVip annuncia tre nuovi ingressi questa sera: tra i personaggi che varcheranno la porta rossa spicca Selvaggia Roma, vecchia conoscenza di … L'articolo Selvaggia Roma al GfVip, Eliana Michelazzo avverte: “Servono i lucchetti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Guerra a distanza traed: mentre la prima sta per fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà, la sua ex agente ed amica pubblica delle stories piuttosto pungenti. Ilannuncia tre nuovi ingressi questa sera: tra i personaggi che varcheranno la porta rossa spicca, vecchia conoscenza di … L'articoloal: “Servono i lucchetti” proviene da www.meteoweek.com.

