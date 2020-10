FIFA 21: Altro che CR7, incredibile bug fa balzare in aria i giocatori che ricevono il pallone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come ogni fine settimana si è giocata una nuova FUT Champions Weekend League e i cinguettii al veleno non sono mancati, la competizione del 23 ottobre è cominciata con un down dei server durato quasi 8 ore e si è conclusa con con la comparsa di un fastidioso bug. Il problema in questione fa letteralmente saltare in aria i giocatori in possesso del pallone in qualsiasi zona del campo e in qualsiasi fase di gioco, tanto che in alcuni casi ha anche condizionato l’esito delle partite. Stando alle innumerevoli testimonianze apparse sui social sembra che il bug in questione sia comparso dopo il rilascio della prima patch e si presentava raramente. Purtroppo negli ultimi giorni i giocatori si sono ritrovati in questa esilarante situazione con una frequenza maggiore. Electronic Arts ormai ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come ogni fine settimana si è giocata una nuova FUT Champions Weekend League e i cinguettii al veleno non sono mancati, la competizione del 23 ottobre è cominciata con un down dei server durato quasi 8 ore e si è conclusa con con la comparsa di un fastidioso bug. Il problema in questione fa letteralmente saltare inin possesso delin qualsiasi zona del campo e in qualsiasi fase di gioco, tanto che in alcuni casi ha anche condizionato l’esito delle partite. Stando alle innumerevoli testimonianze apparse sui social sembra che il bug in questione sia comparso dopo il rilascio della prima patch e si presentava raramente. Purtroppo negli ultimi giorni isi sono ritrovati in questa esilarante situazione con una frequenza maggiore. Electronic Arts ormai ...

