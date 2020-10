Calcio, Nations League 2020-2021: Bosnia-Italia si giocherà a Sarajevo e non a Zenica (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un cambio di sede per uno dei prossimi incontri della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini. La selezione tricolore, impegnata nella fase a gironi di Nations League 2020-2021, disputerà a Sarajevo e non a Zenica il match del 18 novembre contro la Bosnia. Un novembre intenso, ricordando l’amichevole contro l’Estonia che si giocherà al Franchi di Firenze l’11, mentre il 15 gli azzurri saranno di scena allo “Città del Tricolore” di Reggio Emilia contro la Polonia. L’impegno in terra Bosniaca sarà decisivo tra l’altro per la qualificazione alla seconda fase della citata Nations League della squadra di Mancini, desiderosa di continuare il ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un cambio di sede per uno dei prossimi incontri della Nazionale didi Roberto Mancini. La selezione tricolore, impegnata nella fase a gironi di, disputerà ae non ail match del 18 novembre contro la. Un novembre intenso, ricordando l’amichevole contro l’Estonia che si giocherà al Franchi di Firenze l’11, mentre il 15 gli azzurri saranno di scena allo “Città del Tricolore” di Reggio Emilia contro la Polonia. L’impegno in terraca sarà decisivo tra l’altro per la qualificazione alla seconda fase della citatadella squadra di Mancini, desiderosa di continuare il ...

