Live – Non è la d’Urso | Morgan | “Io sindaco? Ancora troppo presto Vedremo…” video

Fa Ancora discutere la proposta di Vittorio Sgarbi dal retrogusto provocatorio. Nominando Morgan come ideale prossimo sindaco di Milano, il critico d'arte e sindaco di Sutri ha scatenato aspre polemiche. Ospite di Live non è la d'Urso nella puntata di domenica 25 ottobre 2020 il poliedrico cantante recentemente preso di mira dal nuovo compagno della sua ex Jessica Mazzoli è stato al centro di un talk per chiarire il suo pensiero davanti a tre opinioniste: Candida Morvillo, Alba Parietti e Caterina Collovati. L'artista ha commentato le parole di Sgarbi facendo un mezzo passo indietro, ma precisando: Non mi sono tirato indietro, ma in questo momento sto seguendo una serie di progetti, con eventi e spettacoli che vanno un po' in contrasto con quel ruolo.

