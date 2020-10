Bonaccini, il retroscena. Vertice infuocato con Conte: "Non riusciremo a farlo accettare". Viene giù l'Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) "Certe misure non riusciremo a farle accettare". Stefano Bonaccini, nella riunione con il premier Giuseppe Conte, ha avvertito il governo: a differenza di quanto accaduto a marzo, questa volta l'Italia è più arrabbiata e delusa che spaventata. E dunque il nuovo Dpcm d'emergenza che Palazzo Chigi intende firmare oggi, nonostante le critiche di governatori e Cts, potrebbe provocare un moto popolare pericolosissimo. Gli antipasti violenti di Napoli e Roma, pur con tutti i distinguo e i dubbi su chi li abbia strumentalizzati (o direttamente organizzati) devono essere un monito, perché come riconosciuto anche da Roberto Saviano qua non c'è in ballo solo la camorra, la disperazione della gente "senza soldi". E il governatore dell'Emilia Romagna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) "Certe misure nona farle". Stefano, nella riunione con il premier Giuseppe, ha avvertito il governo: a differenza di quanto accaduto a marzo, questa volta l'è più arrabbiata e delusa che spaventata. E dunque il nuovo Dpcm d'emergenza che Palazzo Chigi intende firmare oggi, nonostante le critiche di governatori e Cts, potrebbe provocare un moto popolare pericolosissimo. Gli antipasti violenti di Napoli e Roma, pur con tutti i distinguo e i dubbi su chi li abbia strumentalizzati (o direttamente organizzati) devono essere un monito, perché come riconosciuto anche da Roberto Saviano qua non c'è in ballo solo la camorra, la disperazione della gente "senza soldi". E il governatore dell'Emilia Romagna, ...

