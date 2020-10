Giro d’Italia 2020, Hindley e Geoghegan Hart stesso tempo. Primi a pari merito: ecco perché l’australiano è maglia rosa (Di sabato 24 ottobre 2020) Ha dell’incredibile quello che è successo nella 20ma tappa del Giro d’Italia 2020. Il britannico Tao Geoghegan Hart ha vinto la frazione, caratterizzata dalla triplice scalata al Sestriere, battendo l’australiano Jai Hindley in uno spettacolare sprint a due. I due corridori, dopo oltre 3400 km di Corsa rosa, hanno incredibilmente lo stesso tempo in classifica generale: 85 ore, 22 minuti, 7 secondi. Chi indossa la maglia rosa di leader della graduatoria? Ovviamente il simbolo del primato può essere vestito soltanto da un uomo e dunque si è dovuti ricorrere al regolamento per risolvere il parimerito. Gli organizzatori hanno dovuto guardare i ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Ha dell’incredibile quello che è successo nella 20ma tappa deld’Italia. Il britannico Taoha vinto la frazione, caratterizzata dalla triplice scalata al Sestriere, battendo l’australiano Jaiin uno spettacolare sprint a due. I due corridori, dopo oltre 3400 km di Corsa, hanno incredibilmente loin classifica generale: 85 ore, 22 minuti, 7 secondi. Chi indossa ladi leader della graduatoria? Ovviamente il simbolo del primato può essere vestito soltanto da un uomo e dunque si è dovuti ricorrere al regolamento per risolvere il. Gli organizzatori hanno dovuto guardare i ...

