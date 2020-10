Marco Simoncelli nove anni dalla sua scomparsa: «Sic sempre nel cuore» (Di venerdì 23 ottobre 2020) nove anni fa, precisamente il 23 Ottobre 2011, perdeva la vita Marco Simoncelli durante una gara di MotoGP sulla pista di Sepang. Oggi nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa sono stati in tanti a ricordarlo con una frase, una foto o un breve messaggio sui social. Dunque nessuno dopo ben nove anni da quel terribile incidente è riuscito a dimenticare Sic. Lui sarà sempre vivo nei cuori dei suoi familiari, amici e tifosi. Simoncelli sarà sempre quella promessa della MotoGP strappa alla vita troppo presto. La SIC58 Squadra Corse ha ricordato il pilota con un lungo post sulla sua pagina ufficiale Instagram, tantissimi anche i messaggi d’affetto da parte dei suoi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 ottobre 2020)fa, precisamente il 23 Ottobre 2011, perdeva la vitadurante una gara di MotoGP sulla pista di Sepang. Oggi nel giorno dell’versario della suasono stati in tanti a ricordarlo con una frase, una foto o un breve messaggio sui social. Dunque nessuno dopo benda quel terribile incidente è riuscito a dimenticare Sic. Lui saràvivo nei cuori dei suoi familiari, amici e tifosi.saràquella promessa della MotoGP strappa alla vita troppo presto. La SIC58 Squadra Corse ha ricordato il pilota con un lungo post sulla sua pagina ufficiale Instagram, tantissimi anche i messaggi d’affetto da parte dei suoi ...

