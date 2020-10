L’ultimo combattimento di Chen: trama e curiosità sull’ultimo film di Bruce Lee (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera alle 21.15, Cielo trasmetterà L’ultimo combattimento di Chen. Il film è l’ultima pellicola girata da Bruce Lee prima di morire ed è rimasta incompiuta da parte dell’attore. Fu terminata solo grazie agli sforzi della Concord Production e della Golden Harvest. trama Il campione di arti marziali Billy Lo è ormai una star affermata del cinema, tuttavia è minacciato dal racket delle estorsioni dietro al quale si nasconde un potente sindacato criminale. Dopo essersi rifiutato di piegarsi al racket, Billy subisce un attentato alla propria vita. Creduto morto, Billy assume una falsa identità per dare inizio alla sua vendetta. Il trailer del film, del 1978L’ultimo ruggito di Bruce ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera alle 21.15, Cielo trasmetterà L’ultimodi. Ilè l’ultima pellicola girata daLee prima di morire ed è rimasta incompiuta da parte dell’attore. Fu terminata solo grazie agli sforzi della Concord Production e della Golden Harvest.Il campione di arti marziali Billy Lo è ormai una star affermata del cinema, tuttavia è minacciato dal racket delle estorsioni dietro al quale si nasconde un potente sindacato criminale. Dopo essersi rifiutato di piegarsi al racket, Billy subisce un attentato alla propria vita. Creduto morto, Billy assume una falsa identità per dare inizio alla sua vendetta. Il trailer del, del 1978L’ultimo ruggito di...

