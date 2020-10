Jennifer Lawrence e la caduta agli Oscar: "Chi sosteneva avessi finto mi ha ferita" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jennifer Lawrence ha svelato di aver voluto affrontare Anderson Cooper dopo aver scoperto che era convinto avesse finto di cadere salendo sul palco degli Oscar. Jennifer Lawrence ha raccontato di aver dovuto affrontare chi pensava avesse finto di cadere mentre stava salendo sul palco degli Oscar 2013 per ritirare la statuetta appena conquistata. L'attrice, durante il podcast Absolutely Not, ha infatti spiegato di essere rimasta molto ferita dalle accuse del giornalista Anderson Cooper. La star ha raccontato ricordando i momenti precedenti all'annuncio della sua vittoria: "Ero pronta. Ero davvero nervosa e inoltre davvero superstiziosa. Non volevo ammettere che c'era la possibilità di vincere. Non avevo voluto scrivere un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha svelato di aver voluto affrontare Anderson Cooper dopo aver scoperto che era convinto avessedi cadere salendo sul palco degliha raccontato di aver dovuto affrontare chi pensava avessedi cadere mentre stava salendo sul palco degli2013 per ritirare la statuetta appena conquistata. L'attrice, durante il podcast Absolutely Not, ha infatti spiegato di essere rimasta moltodalle accuse del giornalista Anderson Cooper. La star ha raccontato ricordando i momenti precedenti all'annuncio della sua vittoria: "Ero pronta. Ero davvero nervosa e inoltre davvero superstiziosa. Non volevo ammettere che c'era la possibilità di vincere. Non avevo voluto scrivere un ...

