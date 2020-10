Coronavirus: ecco il modulo di autocertificazione per Campania, Lazio e Lombardia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Ministero dell’Interno ha diffuso il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Click qui per scaricare il modulo.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Ministero dell’Interno ha diffuso ildi autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Click qui per scaricare il.L'articolo MeteoWeb.

Antonio_Tajani : Questo è il nostro piano d'azione contro la crisi provocata dal coronavirus. Protocolli e misure chiare per contene… - Corriere : Coronavirus, coprifuoco anche nella regione Lazio: ecco l’ordinanza - you_trend : ?? #Coronavirus: ecco il grafico del tasso di positività, calcolato come rapporto fra nuovi casi e casi testati La… - novabbetweet : Perché pagare un abito a prezzo pieno quando te ne serve solo la metà? Ecco i #vestiti a metà, venduti a metà prezz… - CorriereUniv : Stasera parte il coprifuoco in #Lombardia ecco cosa si potrà fare e cosa no #coprifuoco #coronavirus #SecondaOndata… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Il tracciamento resta la chiave per contrastare il coronavirus. Ecco come e perché Il Sole 24 ORE Ecco tutte le novità del Festival di Sanremo 2021

(Tvblog) Il retroscena. La Rai ha assicurato che Festival di Sanremo 2021 si farà nonostante le regole restrittive contro l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sanremo 2021, Festival rinviato in ...

Digitale ed “in presenza”: l’esperienza australiana

Ecco perchè le Aziende del Paese stanno guardando con attenzione ... entrata prepotentemente nel lavoro degli Informatori Scientifici con il Covid-19, è comunque destinata a riequilibrarsi man mano ...

(Tvblog) Il retroscena. La Rai ha assicurato che Festival di Sanremo 2021 si farà nonostante le regole restrittive contro l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sanremo 2021, Festival rinviato in ...Ecco perchè le Aziende del Paese stanno guardando con attenzione ... entrata prepotentemente nel lavoro degli Informatori Scientifici con il Covid-19, è comunque destinata a riequilibrarsi man mano ...