Coronavirus | Visco | almeno 2 anni per tornare a livelli pre-pandemia

"Il nostro scenario conferma che la ripresa dell'economia italiana andrà avanti quest'anno ma non tornerà ai livelli pre-Covid prima di un paio di anni almeno". Lo ha detto il governatore della Banca ...

Bce, importante mantenere politiche accomodanti - Visco

MILANO (Reuters) - È importante non revocare troppo presto le politiche adottate dai governi e dalle banche centrali per contrastare l'impatto della pandemia di Covid-19. Lo ha detto il membro del ...

