Arzano in lockdown, la rivolta dei commercianti: barricate in piazza contro le chiusure (Di venerdì 16 ottobre 2020) lockdown ad Arzano: i commercianti non ci stanno e scendono in piazza a protestare contro il provvedimento dei commissari prefettizi che a causa dell'incremento di contagi da Covid 19 hanno... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 ottobre 2020)ad: inon ci stanno e scendono ina protestareil provvedimento dei commissari prefettizi che a causa dell'incremento di contagi da Covid 19 hanno...

RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - fanpage : Lockdown ad Arzano, commercianti e cittadini bloccano le strade - fanpage : Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - Notiziedi_it : Covid, rabbia per il lockdown ad Arzano: commercianti bloccano le strade - Amerigo_Rogas : RT @ilmessaggeroit: Covid, blocco stradale contro il mini-lockdown: ad Arzano (Napoli) prime rivolte dei commercianti -