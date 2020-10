Giugliano calcio | esonerato l’allenatore Roberto Carranante

(Di giovedì 15 ottobre 2020)l’allenatore del. A comunicarlo la stessa società attraverso un post su Facebook: “non è più alla guida tecnica della squadra”.l’allernatore “Al mister vanno i ringraziamenti del Club per il lavoro svolto con professionalità e passione – aggiunge il comunicato della società -. Ha contribuito, in maniera importante, … L'articolol’allenatoreTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

IAMCALCIONAPOL : Giugliano: ai saluti quattro big. La nota del club - LatinaCorriere : Latina Calcio-Giugliano: termina 5-1 al Francioni - - LatinaQTW : Calcio, il Latina ne fa cinque al Giugliano: nerazzurri in testa alla classifica a punteggio pieno - MD_deportes10 : #SerieD ????: - C: Adriese 1 - Caldiero Terme 3 (@LuifaGal 1 gol), Chions 0 – Mestre 2 (Guido Corteggiano 1 gol). - G… - IAMCALCIONAPOL : Serie D/G: tris Nocerina al Giugliano, goleada Afragolese -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano calcio

Il Meridiano News

Sono 28 le convocate della Nazionale Femminile per la partita Italia-Danimarca. La lista completa delle giocatrici a disposizione del ct Milena Bertolini per la gara programma il 27 ottobre allo stadi ...Nazionale femminile, le azzurre a Coverciano per preparare la sfida contro la Danimarca: la ct Bertolini ne convoca 28 ...