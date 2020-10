Coronavirus, ieri a Capri 12 nuovi casi: sull’isola 15 positivi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono in tutto 12 i nuovi casi di Coronavirus emersi nella giornata di ieri sull’isola di Capri. L’aggiornamento pubblicato nella tarda serata di ieri dal Comune di AnaCapri parla di 8 tamponi risultati positivi su 9 test eseguiti, mentre nel comune di Capri sono 4 i nuovi contagi. Sale così a 15 il numero delle persone attualmente positive sull’isola, 7 a Capri e 8 ad AnaCapri. ieri mattina l’associazione sportiva Real AnaCapri aveva reso noto che, a seguito di uno screening di tamponi eseguiti a scopo precauzionale dalla società, erano risultate “alcune positività” con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono in tutto 12 idiemersi nella giornata disull’isola di. L’aggiornamento pubblicato nella tarda serata didal Comune di Anaparla di 8 tamponi risultatisu 9 test eseguiti, mentre nel comune disono 4 icontagi. Sale così a 15 il numero delle persone attualmente positive sull’isola, 7 ae 8 ad Anamattina l’associazione sportiva Real Anaaveva reso noto che, a seguito di uno screening di tamponi eseguiti a scopo precauzionale dalla società, erano risultate “alcunetà” con ...

