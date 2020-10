Serie A: in caso di rinvio di Juventus-Napoli crescerà l’ipotesi playoff (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I playoff di Serie A per la stagione 2020/2021 non sono più solo una semplice fantasia. Il campionato ha già visto il rinvio di un incontro (Genoa-Torino) mentre per Juventus-Napoli potrebbe succedere lo stesso dopo la mancata partenza degli azzurri per Torino. In caso non si optasse per il 3-0 a tavolino e si decidesse di ricollocare la sfida, la situazione del calendario diventerebbe più che complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, in caso di rinvio sarebbe ancora più probabile che l’ipotesi playoff venga seriamente valutata. L’idea sarebbe quella di terminare il girone d’andata e poi dare il via alla cosiddetta “Post-season”. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) IdiA per la stagione 2020/2021 non sono più solo una semplice fantasia. Il campionato ha già visto ildi un incontro (Genoa-Torino) mentre perpotrebbe succedere lo stesso dopo la mancata partenza degli azzurri per Torino. Innon si optasse per il 3-0 a tavolino e si decidesse di ricollocare la sfida, la situazione del calendario diventerebbe più che complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, indisarebbe ancora più probabile che l’ipotesivenga seriamente valutata. L’idea sarebbe quella di terminare il girone d’andata e poi dare il via alla cosiddetta “Post-season”.

