Dopo le parole di De Luca, CR7 positivo al coronavirus: Juve e Serie A temono il "disastro-nazionali" (Di martedì 13 ottobre 2020) “Neanche un grazie dalla Juventus per aver evitato il contagio di Cristiano Ronaldo”. Sono state queste le ultime parole famose di Vincenzo De Luca sul fuoriclasse portoghese all'indomani della diatriba tra i bianconeri e il Napoli, che non si è presentato a Torino per la partita di Serie A Dopo lo stop imposto agli azzurri dalla Asl locale. Adesso però tutte le polemiche lasciano spazio alla notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo: una mazzata non da poco per la Juve, che sabato 17 ottobre sarà impegnata in campionato contro il Crotone. La bomba arriva dal Portogallo, dove il fenomeno è in ritiro con la nazionale: ovviamente non scenderà in campo contro la Svezia per la Nations League. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Neanche un grazie dallantus per aver evitato il contagio di Cristiano Ronaldo”. Sono state queste le ultimefamose di Vincenzo Desul fuoriclasse portoghese all'indomani della diatriba tra i bianconeri e il Napoli, che non si è presentato a Torino per la partita dilo stop imposto agli azzurri dalla Asl locale. Adesso però tutte le polemiche lasciano spazio alla notizia della positività aldi Cristiano Ronaldo: una mazzata non da poco per la, che sabato 17 ottobre sarà impegnata in campionato contro il Crotone. La bomba arriva dal Portogallo, dove il fenomeno è in ritiro con la nazionale: ovviamente non scenderà in campo contro la Svezia per la Nations League.

Serie A – Le Foche "Dopo le Nazionali servono almeno 48 ore di stop"

Ecco le sue parole: “Se prendiamo come esempio il Papu Gomez, non lo farei aggregare subito al resto della squadra, dato che tornerà giovedì: nei panni dell’Atalanta, non lo manderei neanche in campo.

Roma, incontro Friedkin-Zaniolo: “Tornerai più forte”

Nicolò Zaniolo e la Roma avanti insieme. Il rinnovo del gioiello dei giallorossi sembra ormai una formalità, soprattutto dopo l’incontro “segreto” con Dan Friedkin svelato da Sky Sport e avvenuto poch ...

