Comunali a Roma | il Pd ‘invita’ Calenda alle primarie

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Nessuno stop a nessuno. Azione e Carlo Calenda sono invitati e protagonisti della battaglia per rilanciare Roma”. E’ quanto si legge in un tweet pubblicato sul profilo del Pd Roma, in replica allo stesso Calenda – che postando un articolo uscito oggi su La Stampa dove si parla di uno suo stop alla candidatura a sindaco di Roma – scrive: “Un suggerimento al Pd. Qualsiasi decisione sulla capitale d’Italia, deve avere l’obiettivo portarla fuori dal sottosviluppo in cui versa, non stoppare candidati che non si sono candidati. Ad maiora”.ASTORRE (PD): BENE CALENDA, SIA PROTAGONISTA CAMPO APERTO