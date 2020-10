So che è poca cosa | ma vi chiedo scusa La mamma dell' omicida scrive ai genitori dei fidanzatini di Lecce

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Vi!”. Inizia così la lettera che la madre del killer diha inviato aidei due fidanzati uccisi la sera del 21 settembre.“C’; sicuramente una ragione se il legame tra madre e figlio non si spezza mai”, continua la missiva. “Forse per i nove mesi durante i quali te lo senti dentro, o per quel cordone che ancora lo lega a te quando viene alla luce, oppure per quel dolore forte e intenso, che soffri nel metterlo al mondo. Un dolore che non dimentichi e che a volte ritorna… così come; certamente ritornato in Voi, mille e mille volte più forte e più atroce, così come si; ripresentato in me, anche se in misura non paragonabile con il Vostro, quando ...