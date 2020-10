Fiorentina, Pradè: "Chiesa alla Juve? Operazione ottima, ci siamo tolti un peso" (Di martedì 6 ottobre 2020) FIRENZE - " La fascia di capitano a Chiesa con la Sampdoria? Lo dico a posteriori: è stato un errore ". Così il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè , in conferenza stampa sull'addio di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) FIRENZE - " La fascia di capitano acon la Sampdoria? Lo dico a posteriori: è stato un errore ". Così il direttore sportivo della, Daniele; , in conferenza stampa sull'addio di ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Voleva… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Voleva… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Voleva… - napolimagazine : FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Vol… - calciomercato_m : FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Fiorentina, Pradè svela: "Milik voleva restare al Napoli, non ha detto no a noi ma al mercato" CalcioNapoli24 Fiorentina, Pradè si sfoga dopo l'addio a Chiesa

"Ci siamo tolti un peso: era una telenovela, si parlava solo di questo e non della squadra". Suonano decisamente amare le parole di Daniele Pradè, all'indomani dell'ufficializzazione del passaggio di ...

Fiorentina, Pradè: "Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso"

"Per noi è stata un'operazione ottima sia a livello economico che sportivo". Così il ds della Fiorentina Daniele Pradè il giorno dopo l'ufficialità della cessione di Federico Chiesa alla Juve. "Adesso ...

"Ci siamo tolti un peso: era una telenovela, si parlava solo di questo e non della squadra". Suonano decisamente amare le parole di Daniele Pradè, all'indomani dell'ufficializzazione del passaggio di ..."Per noi è stata un'operazione ottima sia a livello economico che sportivo". Così il ds della Fiorentina Daniele Pradè il giorno dopo l'ufficialità della cessione di Federico Chiesa alla Juve. "Adesso ...