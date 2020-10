Terremoto oggi Parma: magnitudo, epicentro e ultime notizie | 5 ottobre 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Terremoto oggi Parma 5 ottobre 2020 magnitudo, epicentro e ultime notizie Terremoto oggi Parma – Un Terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto oggi, lunedì 5 ottobre 2020, alle ore 15,27 con epicentro a 4 chilometri a sud di Valmozzola (provincia di Parma) con coordinate geografiche (lat, lon) 44.53, 9.89. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa è stata registrata a una profondità di 61 chilometri. Il forte tremore è stato avvertito dalla popolazione che ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Undi3.5 è avvenuto, lunedì 5, alle ore 15,27 cona 4 chilometri a sud di Valmozzola (provincia di) con coordinate geografiche (lat, lon) 44.53, 9.89. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa è stata registrata a una profondità di 61 chilometri. Il forte tremore è stato avvertito dalla popolazione che ...

