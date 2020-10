Juve-Napoli non si gioca: gli azzurri rischiano lo 0-3 a tavolino. Ma le regole vanno cambiate subito (Di domenica 4 ottobre 2020) L’incubo del Coronavirus si fa sempre più incombente anche sul campionato di calcio. Juve-Napoli, il big match della terza giornata di serie A, è al centro di un conflitto tra mondo dello sport e istituzioni pubbliche. Ieri i calciatori del Napoli sono stati messi in quarantena dalla Asl e non hanno avuto il via libera per andare a Torino. La Juve sarà comunque in campo stasera Ma la Juventus non ha voluto sentire ragioni: “La prima squadra scenderà in campo per la gara, come previsto dal calendario”. E anche la Lega Serie A ha chiarito, in tarda serata, che il match “resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”. Nella tarda serata di ieri è arrivata la posizione ufficiale della Lega di Serie A: ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 ottobre 2020) L’incubo del Coronavirus si fa sempre più incombente anche sul campionato di calcio., il big match della terza giornata di serie A, è al centro di un conflitto tra mondo dello sport e istituzioni pubbliche. Ieri i calciatori delsono stati messi in quarantena dalla Asl e non hanno avuto il via libera per andare a Torino. Lasarà comunque in campo stasera Ma lantus non ha voluto sentire ragioni: “La prima squadra scenderà in campo per la gara, come previsto dal calendario”. E anche la Lega Serie A ha chiarito, in tarda serata, che il match “resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”. Nella tarda serata di ieri è arrivata la posizione ufficiale della Lega di Serie A: ...

