Como: al museo del Ghisallo apre mostra 'Magnifico' dedicata a ciclista Magni (2) (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il sindaco di Magreglio (Como), Danilo Bianchi, presente al vernissage ha annunciato un'importante iniziativa: "Finalmente, dopo averlo promesso pubblicamente alla famiglia Magni e al presidente della Fondazione Antonio Molteni, nel lontano 2017, ora posso dire concretamente che grazie a Regione Lombardia e alla Comunità Montana Triangolo Lariano possiamo ricordare il mitico Fiorenzo Magni dedicando a lui un'area al colle del Ghisallo. Grazie alla collaborazione della parrocchia e del museo riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". Lo scopo dell'intervento, ha aggiunto il sindaco "è riqualificare interamente l'area, abbattendo barriere architettoniche per renderla più fruibile e attribuire, attraverso alcune proposte progettuali, una valenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il sindaco di Magreglio (), Danilo Bianchi, presente al vernissage ha annunciato un'importante iniziativa: "Finalmente, dopo averlo promesso pubblicamente alla famigliae al presidente della Fondazione Antonio Molteni, nel lontano 2017, ora posso dire concretamente che grazie a Regione Lombardia e alla Comunità Montana Triangolo Lariano possiamo ricordare il mitico Fiorenzodedicando a lui un'area al colle del. Grazie alla collaborazione della parrocchia e delriusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". Lo scopo dell'intervento, ha aggiunto il sindaco "è riqualificare interamente l'area, abbattendo barriere architettoniche per renderla più fruibile e attribuire, attraverso alcune proposte progettuali, una valenza ...

Lakecomo_it : #LAKECOMOOPEN ... un museo non è mai silenzioso ed è un luogo da scoprire con l'anima?? Cliccate qui per vedere il v… - parmawelcomeoff : RT @mercantefiera: ?? Solo un giorno all'apertura di #Mercanteinfiera Autunno 2020, alle Fiere di #Parma dal 3 all'11 ottobre! ??Tutte le no… - mercantefiera : ?? Solo un giorno all'apertura di #Mercanteinfiera Autunno 2020, alle Fiere di #Parma dal 3 all'11 ottobre! ??Tutte… - mercantefiera : Su @Corriere Beba Marsano racconta 'The Golden Twenties. Vita e moda del decennio de Les Années Folles', la mostra… - MorinoLaura : La Moda Italiana nella Fotografia di Maria Cristina Brandini - L'Onda Nuova Da DOMENICA 4 OTTOBRE a VENERDI’ 30 OTT… -