Rio Ave-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Rio Ave-Milan si gioca questa sera giovedì 1 ottobre alle 21.00. Una partita fondamentale per il cammino europeo delle due formazioni. Chi vince, passa alla fase a gironi di Europa League che porta introiti e la possibilit di competere per la vittoria di un trofeo.

Rio Ave-Milan, le prababili formazioni

Grande attesa per le squadre che scenderanno in campo. Alcuni dubbi, soprattutto per il Milan. Intanto, i padroni di casa del Rio Ave si affideranno alla grinta di capitan Tarantini e alla fantasia in attacco del trio Piazon, Geraldes e Mané.

Il Milan di Pioli non ha intenzione di sbagliare e scenderà in campo con la migliore formazione possibile. Donnarumma in porta. Calabria, Kjaer e Gabbia con Hernandez in difesa.

